Kayseri’de FETÖ Hükümlüsü Saklandığı Adreste Yakalandı
Kayseri’de FETÖ Hükümlüsü Saklandığı Adreste Yakalandı
İçeriği Görüntüle

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde okul ile ilgisi bulunmayan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. 10 Aralık 2025’te yapılan ‘Narko-Okul’ denetiminde 3 araç ve 19 kişi sorgulandı.

Ekipler, çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerindeki uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi