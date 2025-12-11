Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde okul ile ilgisi bulunmayan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. 10 Aralık 2025’te yapılan ‘Narko-Okul’ denetiminde 3 araç ve 19 kişi sorgulandı.

Ekipler, çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerindeki uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.