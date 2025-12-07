Çin, Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan yeni bir internet uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Pekin saatiyle 15.53’te gerçekleştirilen fırlatmada, roket 14’üncü alçak yörünge internet uydu grubunu planlanan yörüngeye yerleştirdi.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen “Uzun Yürüyüş-8A” roketinin 50,5 metre uzunluğunda ve 371 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu açıklandı. Bu görev, Uzun Yürüyüş-8A roketinin beşinci, Uzun Yürüyüş roket serisinin ise 612’nci uçuşu olarak kayıtlara geçti.