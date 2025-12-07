Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekânın sağlık alanında yaratacağı dönüşümün insanlık tarihinin en büyük sıçramalarından biri olacağını söyledi. Doha Forum 2025’te konuşan Gates, modern teknolojilerin doğru kullanılması halinde tedavi edilebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin yüzde 95’inin önlenebileceğini belirterek dikkat çekici mesajlar verdi.

Gates, yoksul ülkelerde etkili bir sağlık sistemi kurmanın kişi başı yılda 100 dolara mal olacağını vurguladı. Bu düşük maliyetle milyonlarca hayatın kurtulabileceğini ifade eden Gates, özellikle çatışma bölgelerinde yaşayan 100 milyonun üzerindeki insanın sağlık hizmetlerine erişiminin kritik seviyede zayıf olduğunu hatırlattı.

Yapay zeka sayesinde doktora ana dilde erişim mümkün olacak

Gates, yapay zekânın sadece gelişmiş ülkelerde değil, Afrika ve Asya gibi bölgelerde de sağlık hizmetlerini tamamen dönüştüreceğini söyledi. Vakıf olarak, dünya dillerini ve lehçelerini anlayabilen yapay zeka modelleri geliştiren şirketleri desteklediklerini aktardı.

Bu sayede kullanıcıların kendi ana dillerinde doktorlara ve uzmanlara uzaktan danışabileceğini belirten Gates, bunun sağlıkta eşitsizliği azaltacak dev bir adım olduğunu vurguladı.

“Bu nesil, çocuk ölümlerinin önüne geçebilir”

Gates, yapay zekâ destekli sağlık çözümlerinin;

çocuk ölümlerinin büyük bölümünü engelleyebileceğini,

yoksulluğu önemli ölçüde azaltabileceğini,

çocuk felcinin tamamen ortadan kaldırılabileceğini,

sıtma, HIV ve AIDS gibi hastalıkların yüzde 95’ten fazlasının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Son 20 yılda çocuk ölümlerinin yıllık 10 milyondan 5 milyonun altına indiğini hatırlatan Gates, 2024’teki 4,6 milyon çocuk ölümünün bu yıl 4,8 milyona yükseldiğini söyleyerek uyarıda bulundu. Gates’e göre yapay zekâ, bu tersine gidişi durdurmak için en güçlü araçlardan biri.

“Modern teknoloji insanlığa tarihi bir fırsat sunuyor”

Gates, konuşmasını insanlık için umut veren bir çağrıyla tamamladı:

“Bu teknolojileri doğru şekilde kullanabilirsek, sağlıkta olağanüstü bir dönüm noktasına ulaşabiliriz.”