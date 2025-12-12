Kayıp engelli her yerde aranıyor!
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi ve kaçak sigara ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. KOM ve Asayiş ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli kişilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 137 paket kaçak sigara, 25 litre sahte alkol ve sahte alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları sahte alkole karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, huzur ve güvenliği bozmaya yönelik faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

