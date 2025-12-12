HSK’nın kararıyla, yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden düzenlendi. Coğrafi konum, iş yükü ve ulaşım kriterleri dikkate alınarak bazı bölgelerde değişikliğe gidildi. Buna göre Elazığ, Malatya Vergi Mahkemesinin görev alanından çıkarıldı ve mahkemenin yetkisi yalnızca Malatya il sınırlarıyla sınırlandırıldı. Muş, Van Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkarılırken, Van Vergi Mahkemesinin yetki alanı Van, Bitlis ve Hakkâri illeri şeklinde düzenlendi. Bingöl ise Erzurum Vergi Mahkemesinin yargı çevresinden çıkarıldı; Erzurum Vergi Mahkemesinin görev alanı Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Tunceli illeri olarak belirlendi. Diyarbakır Vergi Mahkemelerinin yargı çevresi ise Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Muş illerini içine alacak şekilde yeniden tanımlandı.

Yeni düzenleme, 2 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.