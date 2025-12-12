Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6’ncı hafta karşılaşmasında Norveç temsilcisi Brann’a konuk oldu. Brann Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayan maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod düdüğü çalarken, yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Valentin Evrard yaptı.

Brann sahaya “Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Kornvig, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm” ilk 11’iyle çıktı.

Fenerbahçe ise “Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, En Nesyri” kadrosuyla maça başladı.

Mücadelenin 5’inci dakikasında sarı-lacivertliler üstünlüğü yakaladı. Nene’nin savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 18’inci dakikada Brann 10 kişi kaldı. Savunma arkasına sarkan En Nesyri, Helland’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, son adam konumundaki Helland’a direkt kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe, 36’ncı dakikada farkı 2’ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu’nun sağdan kullandığı kornerde Oosterwolde kafayla topu kale önüne indirdi, Talisca ise yakın mesafeden vurarak skoru 0-2 yaptı. 44’üncü dakikada Talisca bir kez daha sahneye çıktı. Brown’ın soldan yaptığı ortayı göğsüyle kontrol eden Brezilyalı oyuncu, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3. İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında oyun daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 65’inci dakikada Talisca hat-trick yaptı. Fred’in uzun pasıyla sol çizgide topla buluşan Levent Mercan, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Talisca kafayla dokunarak skoru 0-4’e taşıdı. Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazanarak sahadan ayrıldı.

TEDESCO KULÜBEDE YOKTU

Teknik direktör Domenico Tedesco, Ferencvaros maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için Brann deplasmanında takımın başında bulunamadı. Fenerbahçe’yi sahada Zeki Murat Göle yönetti.

KAMİL EFE ÜREGEN İLK KEZ A TAKIMDA

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki genç stoperi Kamil Efe Üregen, A takım formasıyla ilk kez Avrupa Ligi’nde süre aldı. Genç oyuncu, 84’üncü dakikada Milan Skriniar’ın yerine oyuna girerek karşılaşmada yer aldı.