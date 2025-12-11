ABD Merkez Bankası (Fed), aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek %3,5–3,75 aralığına çekti. Böylece Fed, bu yıl üçüncü kez faiz indirimine giderek gevşeme döngüsünü sürdürmüş oldu.

Fed’in yayımladığı politika metninde;

Ekonomik faaliyetin ılımlı genişleme gösterdiği,

İstihdam artışının yavaşladığı,

İşsizlik oranının eylül ayına kadar hafif yükseldiği belirtildi.

Karar, 3’e karşı 9 oyla alındı. Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran 50 baz puanlık indirim isterken; Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid faizin sabit kalması yönünde oy kullandı.

Fed’in Yeni Enflasyon ve Büyüme Tahminleri

Fed, federal fon oranına yönelik beklentilerde 2026, 2027 ve 2028 projeksiyonlarını korurken, uzun dönem ortalama faiz tahminini de %3’te bıraktı.

Enflasyon tahminlerinde ise düşüş dikkat çekti:

2024: %3 → %2,9

2025: %2,6 → %2,4

ABD büyüme tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi:

2024: %1,6 → %1,7

2025: %1,8 → %2,3

Bu projeksiyonlar, 2026’da 1 faiz indirimi beklentisini öne çıkarıyor.

Powell: “Enflasyon Yukarı, İstihdam Aşağı Yönlü Risk Taşıyor”

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada:

İstihdam tarafındaki aşağı yönlü risklerin arttığını,

Kısa vadeli enflasyon göstergelerinin zirveden gerilediğini,

Uzun vadeli beklentilerin hedefle uyumlu seyrettiğini söyledi.

Powell, “Politika açısından risksiz bir yol yok” diyerek hem enflasyon hem istihdam hedefleri arasındaki gerilime dikkat çekti.

Ocak toplantısına kadar gelecek verilerin, kurulun duruşunu önemli ölçüde şekillendireceğini belirtti.

Trump’tan Powell’a Sert Sözler: “Çok Düşük Yaptı”

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in kararını “yetersiz” buldu. Powell’ı tekrar eleştiren Trump:

“Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi.” dedi.

Ayrıca Powell’ın görev süresinin mayısta dolacak olması nedeniyle yeni adaylarla görüşülebileceğini belirtti.

Piyasalarda Fed Etkisi

Fed kararının ardından:

ABD piyasaları

10 yıllık tahvil faizi %4,17’ye geriledi, bugün %4,14 seviyesinde.

Dolar endeksi 98,6’ya inerek 28 Ekim’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Altın onsu 2.214 dolar seviyesinde.

Brent petrol %0,9 düşüşle 61,9 dolarda.

Oracle’ın beklenti altı sonuçları sonrası teknoloji hisseleri baskılanırken,

S&P 500 %0,67

Nasdaq %0,33

Dow Jones %1,05 yükseldi.

Nasdaq 100 vadeli kontratı ise güne %1 düşüşle başladı.

Avrupa’da Negatif Seyir Hakim

ECB Başkanı Christine Lagarde, bölge ekonomisinin potansiyeline yakın büyüdüğünü belirterek projeksiyonlarda yukarı revizyon sinyali verdi.

Avrupa borsalarında İngiltere hariç düşüş öne çıktı.

Endekslerde günlük değişim:

FTSE 100 : +%0,14

CAC 40 : -%0,37

DAX 40 : -%0,13

FTSE MIB 30: -%0,25 Hazine iki tahvil ihalesiyle 64,1 milyar lira borçlandı İçeriği Görüntüle

Jeopolitik cephede Ukrayna-Rusya gerilimi yeniden gündemdeyken, AB Genel Mahkemesi Intel’in itirazını reddederek cezayı 237 milyon avroya indirdi.

Asya’da Teknoloji Hisselerinde Satış Baskısı

Oracle etkisi Asya’ya da yansıdı.

SMIC : -%2,5

SoftBank Group : -%6,8

Renesas : -%1,9

SK Hynix: -%2

IMF, Çin büyüme tahminlerini yukarı çekti:

2024: %4,8 → %5

2025: %4,2 → %4,5

Nikkei, Kospi ve Şanghay endeksleri negatif seyrederken Hong Kong yatay kaldı.

Yurt İçinde Gözler TCMB’nin Faiz Kararında

BIST 100 endeksi günü %0,40 kayıpla 11.193,88 puanda kapattı.

VİOP’ta aralık vadeli BIST 30 kontratı akşam seansında %0,3 yükseldi.

TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi:

150 baz puan indirim

Yeni faiz: %38

Dolar/TL 42,61 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

10.00 Türkiye – Ekim ayı perakende satışlar

12.50 İngiltere – BoE Başkanı Bailey konuşması

14.00 Türkiye – TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye – Haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD – Haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD – Eylül ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD – Eylül ayı toptan eşya stokları