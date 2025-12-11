Van Erciş kara yolunda buzlanma nedeniyle 3'ü TIR, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Van-Erciş kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Erciş'ten Van yönüne giden şoförü ve plakası belirlenemeyen TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. Arkadan gelen 2’si TIR, 5 araç da duramayınca zincirleme kaza yaşandı. Kazada, araçlardaki 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçlardan çıkartılıp ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. TIR'ların taşıdığı gıdalar yola savrulurken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.