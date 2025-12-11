İzmir’in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, Helenistik Dönem’e ait 2 bin 200 yıllık mermer tanrıça başı gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, bulunan başın, daha önce meclis yapısında bulunan tanrıça Hestia’ya ait bir heykel gövdesiyle eşleşebileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 1989 yılından bu yana süren kazılar; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Aybek yönetimindeki ekip, antik kentte çok sayıda anıtsal yapıyı ortaya çıkardı.

Bu yılki çalışmalarda ise Helenistik Dönem’e tarihlenen mermer tanrıça başı bulundu. Aybek, “Bu heykel başı hem teknik hem estetik açıdan Helenistik heykeltıraşlık hakkında önemli bilgiler sunuyor. Heykelin, dönemin meclis binası çevresinde sergilenen onurlandırma heykellerinden biri olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bergama Tekniği ile Yapılmış

Metropolis’in heykeltıraşlık açısından oldukça zengin bir kent olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aybek, bulunan eserin MÖ 2. yüzyıla tarihlendiğini ve Helenistik Dönem’de yaygın olan “ayrı parçaların birleştirilmesi” tekniğiyle yapıldığını belirtti. Aybek, “Bu yöntem özellikle Bergama heykeltıraşlığında sıkça kullanılıyor. Metropolis’te Bergama etkisini pek çok buluntuda görüyoruz” dedi.

Tanrıça başının hangi tanrıçaya ait olduğuna dair kesin bir sembol bulunmadığını aktaran Aybek, “Yüz ifadesi ve saç formu bir tanrıça heykeline işaret ediyor. Metropolis’te daha önce Hestia’ya ait bir heykel gövdesi bulmuştuk. Eğer bu baş, o gövde ile uyum sağlarsa Hestia heykeli olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Restorasyon Tamamlandı

Heykel başının kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçtiğini dile getiren Aybek, “Heykelin gözünü deneysel olarak tamamlayıp orijinal bakışını anlamaya çalıştık. Üzerindeki kireç tabakası temizlenirken uzman restoratörler çok ince bir çalışma yürüttü. Sanatçılar yüzü pürüzsüz, saçları ise dalga ve buklelerle detaylı bir şekilde işlemiş” dedi.