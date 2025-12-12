Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. Hicran sokak üzerinde ilerleyen Muhammed E. (21) yönetimindeki 01 BD 360 plakalı otomobil, Paşaören sokaktan kavşağa çıkan Celalettin Ü. (55) idaresindeki 16 AYD 949 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Rumeysa Ü. (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA