El Salvador, ABD’li milyarder Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI ile yaptığı anlaşma kapsamında, dünya çapında ilk kez ülke genelini kapsayan yapay zeka tabanlı bir eğitim modeline geçiyor. xAI tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin geliştirdiği yapay zeka sohbet botu Grok, ülkenin eğitim sistemine entegre edilecek.

Program kapsamında, önümüzdeki iki yıl içinde El Salvador’daki 5 bini aşkın devlet okulunda yapay zeka destekli öğrenme sistemi kullanılmaya başlanacak. Yapay zeka, bir milyonu aşkın öğrencinin bireysel öğrenme hızına ve ihtiyaçlarına göre uyum sağlayarak eğitim sürecini kişiselleştirecek.

Açıklamada, bu adımın yapay zekanın sınıflarda “sorumlu ve kontrollü” kullanımına yönelik bir çerçeve oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise projenin “tüm insanlık için olağanüstü bir kazanım” sunacağını belirterek ortaklığın önemine dikkat çekti.