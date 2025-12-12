Başkentte, Türk Dünyası Gençlik Vakfı (TDGV) tarafından düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda TDGV Otağ Müzik ve Dans Topluluğu sahne alırken, ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Azerbaycanlı sanatçı Azerin de konuk olarak yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, konuşmasında 7-17 Aralık’ın Mevlana Haftası olduğunu hatırlatarak, “Biz ayrıştırmaya değil birleştirmeye geldik.” sözünün önemine dikkat çekti. Eminoğlu, ayrıca “Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak.” dedi.

Türk dünyası ilişkilerinin son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Eminoğlu, “Türk Devletleri Teşkilatı tabiri caizse spordan örnek verelim amatörden süper lige çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

TDGV Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol, vakfın bir yılda çok sayıda gence ulaştığını belirterek amaçlarının siyasetten bağımsız şekilde gençlerin birlik ve beraberliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. İzol, “Bizler biliyoruz ki, Türk dünyasının gençleri, yarının devlet aklıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ise kütüphanenin birçok alanda hizmet verdiğini belirterek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.