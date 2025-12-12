Türkiye’de her 5 kişiden 1’i yaşamının bir döneminde böbrek taşıyla karşılaşıyor. Şiddetli ağrı, idrarda kanama ve bulantı gibi şikâyetlere yol açan bu sorun nedeniyle hastaların en merak ettiği konulardan biri, taş oluşumunu önlemek için uygulanacak doğru beslenme alışkanlıkları oluyor. Üroloji Uzmanı Dr. Jeyhun Hasanov, özellikle limonlu su tüketiminin taş oluşumundaki etkisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sitrat içeriği nedeniyle limonlu su destekleyici!

Dr. Jeyhun Hasanov, limonun içerdiği sitratın kalsiyum oksalat taşlarının oluşumunu engellediğini belirterek, düzenli limonlu su tüketiminin taş eğilimi olan kişilerde fayda sağlayabileceğini söyledi.

Dr. Jeyhun Hasanov, “Limonlu su taş oluşumunu azaltabilir ancak tek başına yeterli değildir. Etkin olabilmesi için düzenli sıvı tüketimiyle birlikte uygulanmalıdır” dedi.

Sitratın yalnızca limonda değil, portakal, greyfurt ve bazı doğal maden sularında da bulunduğu kaydedildi.

“En önemli korunma yöntemi: Bol su”

Kılavuzların günlük idrar çıkışının 2–2.5 litre olması gerektiğine dikkat çektiğini belirten Dr. Jeyhun Hasanov, bunun için günde yaklaşık 2.5–3 litre su içilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzman isim, yeterli su tüketiminin idrarı seyreltip kristal oluşumunu engellediğini ve böbrek taşı riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını söyledi.

Bazı gıdalar risk artırıyor!

Dr. jeyhun Hasanov, taş oluşumunu artıran besinlere de dikkat çekti:

Tuz: Fazla tuz tüketimi idrarda kalsiyum atılımını artırıyor.

Fazla tuz tüketimi idrarda kalsiyum atılımını artırıyor. Hayvansal protein: Kırmızı et ve sakatat ağırlıklı beslenme idrarı asidik hâle getirerek ürik asit taşlarına yol açabiliyor.

Kırmızı et ve sakatat ağırlıklı beslenme idrarı asidik hâle getirerek ürik asit taşlarına yol açabiliyor. Aşırı çay-kahve: Fazla tüketim vücutta sıvı kaybına neden oluyor.

Fazla tüketim vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Oksalat zengini besinler: Ispanak, pancar ve çikolatanın aşırı tüketimi kalsiyum oksalat taşı olanlarda risk oluşturuyor.

“Kalsiyumu kesmek yanlış”

Sıklıkla yapılan hatalara değinen Dr. Jeyhun Hasanov, kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerinin tamamen bırakılmasının doğru olmadığını belirterek, “Kalsiyum bağırsakta oksalatı bağlayarak taş riskini azaltır. Sorun, gereksiz kalsiyum takviyelerindedir” dedi.

Taş tipine göre beslenme önerisi!

Her böbrek taşının farklı yapıda olduğuna dikkat çeken Dr. Jeyhun Hasanov, diyetin mutlaka taş analizine göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Jeyhun Hasanov, ürik asit taşında hayvansal proteinin kısıtlandığını, sistin taşında su tüketiminin artırıldığını, oksalat taşında ise oksalatlı gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

“Limonlu su faydalıdır, ancak tek başına çözüm değildir”

Dr. Jeyhun Hasanov, böbrek taşı riskini azaltmada üç temel maddeyi şöyle sıraladı:

Bol su tüketimi Tuzun azaltılması Taş tipine uygun beslenme

Uzman Dr. Jeyhun Hasanov son olarak, “Limonlu su destekleyicidir ancak esas koruyucu olan gün boyu alınan yeterli sudur” ifadelerini kullandı.