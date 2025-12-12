Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ilçe yakınlarında bir ikamet ve otomobilde yaptıkları aramada, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca, 1 satır, 1 kasatura ele geçirdi.

Ayrıca haciz yakalamalı olduğu tespit edilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.İ. ve F.M. ile ikamette bulunan H.Ö.K., M.K., M.İ., N.T. ve F.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.