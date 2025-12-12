Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik eleştirilerin gündemde olduğu dönemde, sarı-kırmızılı camianın olası protesto adımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, sahadan çekilme gibi bir eylemin gündemlerinde olmadığını vurguladı.

Basın mensuplarının, “TFF’nin uygulamalarına karşı Galatasaray nasıl bir tavır alacak? Antalya maçına siyah formayla çıkmak gibi bir plan var mı? Sahadan çekilme gibi bir protesto düşünülüyor mu?” şeklindeki sorularını yanıtlayan Özbek, forma konusunun yönetmeliklerle belirlenmiş olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Arkadaşlarımla konuşacağım. Forma konusu yönetmeliklerle bellidir. TFF’nin yaklaşımını protesto ediyoruz ancak biz hiçbir zaman sahadan çekilerek, kaçarak protesto etmeyiz. Mücadele etmeye alışığız. Son üç senedeki olaylara bakın, hep benzer şekilde gelişiyor. Bu sezon katlanarak devam etti.”

TFF’nin Galatasaray’a yönelik tutumunu eleştiren Özbek, yorumcuların Galatasaray lehine yaptığı analizlerin dahi federasyon tarafından hedef alındığını savundu: “Yorumcular yorum yapıyor, bu yorumların muhatabı TFF başkanı oluyor. Hocasına tek laf edilen kulüp Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı kesiyorlar.”

Göreve geldiği günden bu yana futbol ortamında “sevgi iklimi” oluşturmak için çaba harcadığını belirten Özbek, TFF Başkanı’nın bu yaklaşımını yanlış yorumladığını ifade etti: “Kuzu gibi dinlediler, yok efendim köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyorlar. Bu ifadeler kabul edilemez. Aynı seviyeye inmemek için büyük gayret gösteriyorum. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini koruması zorunludur.”

Özbek, Galatasaray’ın tepkisini sahayı terk etmek yerine mücadele ederek göstereceğini yineleyerek sözlerini tamamladı.