Keçiören Belediyesi, dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’u doğumunun 97. yılında anlamlı bir törenle andı. Cengiz Aytmatov Parkı’nda gerçekleştirilen programa; Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Büyükelçilik Müsteşarları Aibek Akayev ve Aziz Kiştobayev, Kültür ve Eğitim Ataşesi Ulan Maksatov ile Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Atila Zorlu, Av. Serkan Bedirhanoğlu ve Emir Can Tunç katıldı.

Törende Anıta Çelenk ve Karanfil Bırakıldı

Saygı duruşu ve Türkiye ile Kırgızistan’ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan anma programı, Aytmatov Anıtı’na çelenk ve karanfil bırakılmasıyla devam etti. Katılımcılar, Aytmatov’un Türk dünyası ve dünya edebiyatına kazandırdığı eserleri hatırlatarak, yazarın fikirlerinin ve mirasının yeni nesillere ilham verdiğini ifade etti.

“Aytmatov’un Mirası İki Ülkenin Bağlarını Güçlendiriyor"

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen tören, Aytmatov’un kültürel mirasına duyulan saygının yanı sıra Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirmesi açısından da önem taşıdı. Kırgız heyeti, bu anlamlı anma etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cengiz Aytmatov Kimdir?

Cengiz Torekuloviç Aytmatov, 12 Aralık 1928’de Kırgızistan’ın Talas bölgesinde dünyaya geldi. Köklü bir ailenin çocuğu olan Aytmatov, küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duydu. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki toplumsal zorluklar ve Orta Asya'nın kültürel dokusu, onun eserlerine derin bir şekilde yansıdı.

Aytmatov, hem Kırgız hem Rus edebiyatını ustalıkla harmanlayan bir yazar olarak kendine özgü bir üslup geliştirdi. Eserlerinde daha çok insanın doğayla ilişkisi, gelenekler, modernleşme, kimlik, aşk, yalnızlık ve insani değerler gibi temalara yer verdi.