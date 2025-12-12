Diyarbakır'da kimliği belirsiz şüpheli, bir markete patlayıcı maddeyle saldırıp kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Şüpheli, aranıyor.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi’nde bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, markete patlayıcı madde attı. Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı. Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.