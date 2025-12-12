Ayça CİCİDURUCU

Ankara’da, TBMM lokantasında staj yaptığı belirtilen 16 yaşındaki bir kız çocuğunun Meclis personeli tarafından cinsel tacize uğradığı ve bu istismar sonucu hamile kaldığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaların ardından Ankara Kadın Platformu ile Genç Feministler Federasyonu, Meclis önünde bir araya gelerek protesto eylemi yapmak istedi.

Ancak Meclis önünde yapılmak istenen basın açıklamasına izin verilmedi. Meclis çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kadın platformları açıklamalarını Meclis dışında yaptı. Eylemde, Meclis’te yaşandığı öne sürülen çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına dikkat çekilirken, olayın üzerinin örtülmemesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısı yapıldı.

Protestoya, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da katılarak kadın platformlarına destek verdi.