Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Anadolu Ordulular Federasyonu tarafından düzenlenen “Ordu Tanıtım Günleri Yöresel Ürünler Kültür ve Sanat Festivali” Fatih Stadı’nda kapılarını açtı. 14 Aralık’a kadar sürecek festivalde Ordu’nun zengin kültürü, yöresel tatları ve el sanatları Ankaralıların beğenisine sunulacak.

Yoğun Katılımlı Açılış Töreni

Renkli görüntüler eşliğinde yapılan açılış programına; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Av. Serkan Bedirhanoğlu, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ordulu Hemşehrilerimizle Bir Araya Gelmekten Mutluyuz"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı temsilen konuşan Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, Ordulularla Keçiören halkının güçlü bağ kurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Keçiören’de çok sayıda Ordulu hemşehrimizi misafir ediyor, onlarla komşuluk ve dostluk ilişkileri kuruyoruz. Bu birliktelik bizi mutlu ediyor.”

“Gurbetteki Hemşehrilerimizi Ordu ile Buluşturmalıyız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, festivalin gurbetle memleket arasındaki bağı güçlendirdiğini vurgulayarak, “Burada stant açan tüm belediyelere ve emek veren herkese teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum.” dedi.

“Ordu Bizim İçin Değerli Bir Şehir”

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun selamını ileterek Ordu’nun kendileri için özel bir yere sahip olduğunu söyledi:

“Genel Başkanımızın memleketi Ordu’nun kültürünü burada yaşatan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz.”