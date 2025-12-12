Güncel listeye göre İngiltere UEFA sıralamasında ilk sırada yer alırken; İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa onu takip ediyor. Türkiye ise 47.600 puanla 9. sırada bulunuyor. Zirvede İngiltere, Alt Sıralarda Türkiye

Avrupa futbolunun en değerli ligleri arasında gösterilen Premier League, İngiliz ekiplerinin başarısıyla UEFA ülke sıralamasında lider pozisyonunda. Bu durum İngiltere’ye Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında güçlü temsilci sayısını artırma avantajı sağlıyor.

Türkiye, UEFA sıralamasında 9. basamakta yer alıyor. Bu sıralama, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların Avrupa’daki performansının sonucunda şekilleniyor. Süper Lig temsilcilerinin Avrupa maçlarında elde ettiği puanlar, ülke katsayısını doğrudan etkiliyor.

Kulüplerin UEFA Sıralamasındaki Yeri

UEFA sıralaması sadece ülke düzeyinde değil, kulüp düzeyinde de ayrı listeler halinde takip ediliyor. Bu listelerde Real Madrid, Bayern Münih ve Inter gibi devler üst sıralarda yer alırken; kulüpler son beş sezondaki Avrupa başarılarına göre puan topluyor.

Bu kulüp sıralamaları, Avrupa kupalarındaki kura çekimlerinde takımların potalara yerleşmesini de belirliyor ve büyük turnuvalarda avantajlar yaratabiliyor.

Türkiye’nin Avrupa Kupalarındaki Başarısı Önemli

Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki konumu, Süper Lig ekiplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ndeki performanslarıyla doğrudan ilişkili. Alınan galibiyetler ve ilerlenen turlar ülke puanını pozitif etkilerken, başarısız sonuçlar puan kaybına yol açıyor.

Önümüzdeki dönemde temsilcilerimizin Avrupa’daki maçları, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu yukarı taşımada kritik rol oynayacak. Avrupa kupalarındaki her maç, ülke katsayısına katkı sağlayarak gelecek sezonki yerleşimleri şekillendirecek.