Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından açıklanan son verilere göre, yoğun sağanakların tetiklediği doğal afetlerde can kaybı hızla artıyor. Açıklamada, 190 kayıp kişi için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü, toplamda 2 milyon 170 binden fazla kişinin sel ve heyelanlardan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, geniş çaplı hasar ve süren tehlike nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Asya kıtasında şiddetli yağışların etkisi sürerken, bölge ülkelerinde de benzer afetler yaşanıyor. Endonezya'nın Sumatra Adası’nda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ise 914 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Asya’da muson yağışlarının yol açtığı toplam can kaybı binleri aşmış durumda.