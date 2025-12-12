Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da bir kozmetik fabrikasında çıkan ve 7 işçinin hayatını kaybettiği yangınsonrasında ölenlerin aileleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kritik bir dilekçe vererek tüm denetim kayıtlarının incelenmesini istedi. Aileler, firmanın geçmiş yıllara ait denetim raporlarının ortaya çıkarılmasını, kayıt dışı istihdamın araştırılmasını ve sorumlulara idari yaptırım uygulanmasını talep etti.

Yangında 7 İşçi Hayatını Kaybetmişti

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım sabahı çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında şirket sahibi ve yetkililer dahil 11 kişi gözaltına alınmış, şirket sahibi Kurtuluş Oransal dahil 7 kişi tutuklanmıştı. Oransal, 30 Kasım’da cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ailelerden SGK’ya: Denetimler Ortaya Çıkarılsın

Yangında hayatını kaybeden işçilerin yakınları, İzmit’teki SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek dilekçelerini kuruma teslim etti. Dilekçede şu talepler yer aldı:

Geçmişe dönük tüm denetim raporlarının incelenmesi ,

Fabrikada kayıt dışı işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının araştırılması ,

İşe giriş ve iş kazası bildirimlerindeki ihlaller için cezai işlem uygulanması,

Sorumlu kişi ve kurumların belirlenmesi,

Müfettişlerin acilen görevlendirilmesi,

Tüm sonuçların hem kuruma hem de ailelere bildirilmesi.

Aileler, yaşananların “ihmal zinciri” olduğunu ve tüm kurumların sorumluluğunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

Avukattan Sert Eleştiri: “Bu İşçiler Göz Göre Göre Katledildi”

Ailelerin avukatı Mürsel Ünder, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kamu kurumlarının sorumluluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“34 gündür vahşi şekilde katledilen işçiler var. Kaçak bir iş yerinde, sigortasız çocuklar ve kadınlar çalıştırıldı. Pahalı kozmetik ürünleri için 3 kuruşa çalışan insanlar göz göre göre ölüme gönderildi.”

Ünder, SGK dahil tüm kurumlarda denetim eksikliği olduğunu ve olayın Türkiye’deki genel iş güvenliği sorununu gözler önüne serdiğini belirtti.

“Ucu Kime Dokunuyorsa Dokunsun Bu İşin Peşini Bırakmayacağız”

Hayatını kaybeden Esma Gikan’ın akrabası Engin Aras, Dilovası’ndaki idari süreçlerde ciddi bir rant ve ihmal olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

“Ruhsatsız bir binaya nasıl işletme ruhsatı verildi? Açığa alınan kişiler hâlâ meclis toplantılarına katılıyor. Bu iş burada kapanmayacak.”

Aileler: “Adalet Yerini Bulana Kadar Savaşacağız”

Diğer aileler de açıklamalarında kurumların sessizliğinden şikâyet ederek adalet çağrısı yaptı:

Emine Bulut (Şengül Yılmaz’ın kardeşi): “34 gündür hiçbir cevap alamıyoruz. Suçlular korunuyor gibi bir görüntü var. Sonuna kadar mücadele edeceğim.”

İbrahim Esetoğlu (Cansu Esetoğlu’nun babası): “Yangın merdiveni yok, tüp yok. 1 yıl önce CİMER’e şikâyet edilmiş. Kim izin verdi? Kim ihmalkâr davranmışsa cezasını çeksin.”