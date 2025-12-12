Işıkhan, komisyon çalışmalarında sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine özel önem verdiklerini belirterek, hem çalışanların gelirlerini koruyacak hem de istihdam ve makroekonomik dengeleri gözeten bir yaklaşım izleyeceklerini vurguladı.

Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:

“İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz.

Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir.

Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Yeni Dönem Başladı

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için tarafların bir araya geldiği süreçte, beklentiler yüksek. Çalışanların alım gücünü koruyacak, işverenlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir rakam için görüşmeler önümüzdeki günlerde hız kazanacak.

