Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çocuk haklarının korunması ve kamu politikalarına daha güçlü şekilde yansıtılması amacıyla hazırlanan 2. Çocuk Hakları Strateji Belgesi ile Çocuk Dostu Karar Yazma Rehberini düzenlediği toplantıyla kamuoyuna tanıttı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; KDK Genel Başkanı Mehmet Akarca, belgeyi tüm çocuklara verilmiş kurumsal bir güvence olarak tanımlayarak, çocukların hak arama süreçlerinde Ombudsmanlığa doğrudan başvurabilmesinin hem büyük bir sorumluluk hem de önemli bir güven tezahürü olduğunu vurguladı. “Bize ulaşan her başvurunun arkasında çoğu zaman yalnız kalmış bir çocuk sesi vardır.” diyen Akarca, strateji belgesinin UNICEF iş birliğiyle hazırlandığını ve çocukların yüksek yararını merkeze alan bütüncül bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’DE YAŞAYAN BÜTÜN ÇOCUKLARIN HAKLARINI ARAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

KDK’nın Ombudsmanlık sistemi içinde çocukların da hak arama yolu olduğunu belirten Akarca, “Türkiye’de yaşayan bütün çocukların haklarını aramak, korumak ve hayata geçirmek için çalışıyoruz; çocukları bağımsız haklara sahip bireyler olarak görüyoruz.” dedi. Akarca, KDK’nın 18 yaş altı çocuklardan ebeveyn izni olmadan başvuru alabildiğini hatırlatarak bunun “hem büyük bir güven hem de ağır bir sorumluluk” olduğunun altını çizdi.

“HER BAŞVURUNUN ARKASINDA BİR ÇOCUK SESİ VAR”

Çocuk başvurularının önemine değinen Akarca, “Bize ulaşan her başvurunun arkasında çoğu zaman yalnız kalmış bir çocuk sesi, kimi zaman da ‘Artık bir yetişkin beni dinlesin’ diyen bir yürek vardır.” sözleriyle dikkat çekti. Strateji belgesinin UNICEF Türkiye iş birliğiyle hazırlandığını aktaran Akarca, belgenin çok sektörlü iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

