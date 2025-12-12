Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semtinde trafikte yaşanan gerginlik, bir taksi şoförünün kadın sürücünün aracına saldırmasıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan kadın sürücünün önü, 06 T 2681 plakalı taksinin şoförü tarafından kesildi.

Araçtan inen taksi şoförü, kadın sürücüye hakaret ettiği iddia edilen sözlerin ardından aracın kaputuna ve kapılarına vurup saldırmaya başladı. Yaşanan saldırı anı, kadın sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan taksi şoförü hakkında, kadın sürücünün şikayette bulunduğu öğrenildi. Şikayetin ardından polis ekiplerinin taksi şoförüyle ilgili işlem başlattığı belirtildi.