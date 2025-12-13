2025/29078 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/29078 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.650.000,00 1 Taşıt 06CNP937 Plakalı , 2021 Model , HYUNDAI Marka , D4FEMZ357633 Motor No'lu , TMAJB81AHMJ052818 Şasi No ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:17

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 14:17

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:17

(İİK m.114/4)