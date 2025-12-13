Güllü cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Ulu hakkında mevcut delilleri değerlendirerek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakimlik ise sorgunun ardından, şüphelinin belirli aralıklarla karakola imza vermesi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği, yeni delillerin toplanması ve şüpheli ifadelerinin incelendiği öğrenildi. Güvenlik birimlerinin dosya kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.