Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yayımlanan ilanda, 6 sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı açıklandı.

ODTÜ tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen ünvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P3) puanının yüzde yetmişi (%70) ile Yabancı Dil Sınav (İngilizce) puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak, usulüne uygun başvuran ve genel ile özel şartları sağlayan adaylardan, her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere oluşturulacak sıralamaya göre, alım yapılacak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş (yazılı) sınavına alınacaktır.

-KPSS Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir. -Yabancı Dil Sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir. -KPSS ve YDS puan sonucu belirlenen sıralamaya göre, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı giriş (yazılı) sınavına kabul edilir. Yazılı sınava girme hakkı kazanan adayların listesi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://bidb.metu.edu.tr) ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://pdb.metu.edu.tr) “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır."