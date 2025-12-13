Aralık ayının ortasında, soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalığa seslenen Özgür Özel, Kayseri’deki coşkunun kendilerine verilen mesajın açık olduğunu söyledi.

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri’de kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. ‘CHP bu meydanı dolduramaz’ dediler. ‘Kayseri AK Parti’nin kalesidir’ dediler. Bunu diyenler bu meydanı görsün. Kale siyaseti bitmiştir. Kayseri milletin kalesidir.”

Şehitler İçin Taziye Ziyareti

CHP Lideri Özgür Özel, miting öncesinde Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulundu. Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden 9’unun Kayseri’de görev yaptığı hatırlatıldı.

“Bu Bir Miting Değil, Vicdan Eylemidir”

Konuşmasında emeklilerden çiftçilere, esnaftan gençlere kadar toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Özel, Kayseri’ye siyasi miting için değil, bir hak, hukuk ve adalet eylemi için geldiklerini söyledi.

“Bu meydana miting yapmaya değil, Kayseri’nin vicdanına sığınmaya geldik. Seçilmişlerin zindanlarda tutulmasına, emeklinin perişan edilmesine, çiftçinin faiz altında ezilmesine karşı ses olmaya geldik.”

“Meclis Bundan Sonra Sokaktadır”

Bütçe görüşmelerine de sert eleştiriler yönelten Özel, 2025 bütçesinin halktan kopuk olduğunu savundu.

“16 bin 800 lira emekli maaşı, 22 bin lira asgari ücretle millet açlık sınırının altında yaşıyor. Millet Meclis’te değilse, Meclis artık sokaktadır. İşte bu meydan milletin Meclisi’dir.”

İmamoğlu Çıkışı: “Hodri Meydan, Duruşma Canlı Yayınlansın”

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. İddiaların hiçbirinin iddianamede yer almadığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

“Çanta çanta para dediler, jammer çıktı. Lüks araba dediler, başkasının çıktı. Bu kadar iftira kul hakkı değil mi? Sadece Cumhurbaşkanı adaylığına engel olmak için bu yapılır mı?”

Kayseri meydanından seslenen Özel, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Buradayım. İnsan içindeyim. Kayseri’nin bağrındayım. Ekrem Başkanımıza güveniyoruz. Savcılar da kendine güveniyorsa, duruşmayı canlı yayınlayalım. Hodri meydan.”