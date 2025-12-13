NOW ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan, Ay Yapım imzalı “Sahtekârlar” dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğlu’nun oturduğu yapımın yeni transferi başarılı oyuncu Nazlıcan Demir oldu.

Demir, dizide Cansu karakterine hayat verecek.

Önder’in Kızı Olarak Hikâyeye Dahil Olacak

Nazlıcan Demir, “Sahtekârlar” dizisine 10. bölüm itibarıyla dahil olacak ve Uğur Aslan’ın canlandırdığı Önderkarakterinin kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Genç oyuncu, projedeki performansıyla hikâyenin gidişatında önemli bir rol üstlenecek.

Nazlıcan Demir, son olarak Netflix’te yayınlanan, Optimum Film yapımı 8 bölümlük “Mor Işıklar” dizisinde Murat Cemcir’in kızını canlandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.