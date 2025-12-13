Son dönemde yapılan bilimsel değerlendirmeler, jel ojelerde kullanılan bazı kimyasalların üreme sağlığı açısından risk oluşturabileceğini ortaya koydu. Özellikle UV ışıkla sertleşen jel ojelerde yer alan bazı maddelerin, hayvan deneylerinde hormonal sistemi etkilediği ve üreme üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabildiği tespit edildi.

Bu bulguların ardından Avrupa Birliği, jel oje üretiminde kullanılan bazı bileşenleri “üreme için toksik” sınıfına alarak kozmetik ürünlerde yasaklama yoluna gitti. Uzmanlar, insanlarda doğrudan kısırlığa yol açtığına dair kesin kanıt bulunmadığını vurgularken, uzun süreli ve sık kullanıma karşı temkinli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.