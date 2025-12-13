Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık'ta Çankaya ilçesi Barbaros Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının kurşunlanması olayına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne mensup olduklarını ve haksız kazanç elde etmeyi amaçladıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda olayın suç örgütünün yöneticileri A.A. ve U.G. ile E.A, M.İ. ve Y.D. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda U.G, E.A, M.İ. ve Y.D. yakalandı. A.A ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye kaçmak üzereyken gözaltına alınarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.