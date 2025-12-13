Atv ekranları için hazırlıkları süren, Baba Yapım imzalı ve “Liliyar” kod adıyla geliştirilen dizinin resmi adı “Aynı Yağmur Altında” olarak açıklandı. Yapımın, planlamada bir değişiklik yaşanmaması halinde 25 Aralık’ta sete çıkması bekleniyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı otururken, senaryosu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alınıyor.

Hülya Avşar Uzun Bir Aranın Ardından Setlere Dönüyor

Geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Aynı Yağmur Altında” dizisinde Nilsu Berfin Aktaş Rosa, Burak Tozkoparan ise Ali karakterine hayat verecek. Kadroda ayrıca Bahar Şahin (Beliz), Taro Emir Tekin (Koray), Erkan Can (Mürsel Baba), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Levent Ülgen (Faik) ve Deniz Uğur (Hümeyra)gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Projede rol alacak diğer oyuncular ise Sarp Bozkurt (Bülent), Selin Işık (Rana), Mine Çayıroğlu (Tülin), Türkü Turan (Seray), Taha Baran Özbek (Yiğit), Aleyna Bozok (Merve), Fatih Doğan (Hayati), Eda Şölenci (Dilan), Uğur Çevik (Samet), Sibel Atasoy (Rosa’nın annesi), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Özlem Başkaya (Şermin), Eftelya Bilen (Reyhan), Lara Aslan (İlyun), Koray Kadirağa (Soso), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani) ve Timur Ölkebeş (Beyazıt) olarak sıralanıyor.