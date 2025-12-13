Ünlü oyuncu Hande Erçel ile yapımcı Onur Güvenatam arasında yaşandığı öne sürülen yakınlaşma, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz yaz İtalya tatili dönüşünde, başka kadınlarla mesajlaştığını öğrendiği Hakan Sabancı ile güven sorunu nedeniyle yollarını ayıran Erçel, aylar sonra yeniden aşk iddialarıyla gündeme geldi.

Londra Yolculuğu Dikkat Çekti

Kulislerden sızan bilgilere göre Erçel ile Güvenatam arasındaki yakınlaşma, havalimanında yaşanan tesadüfi bir karşılaşmayla başladı. İngilizcesini geliştirmek amacıyla Londra’da ev kiralayan ve bir dil okuluna kayıt yaptıranHande Erçel’in bu süreçte yapımcı Onur Güvenatam ile yollarının kesiştiği öğrenildi.

Havalimanında Karşılaştılar, Sohbet Uçakta Devam Etti

Londra’ya gitmek üzere havalimanına giden Hande Erçel, lounge alanında 2-4 Aralık tarihleri arasında Londra’da düzenlenen Content London Fuarı’na katılmak için yola çıkan Onur Güvenatam ve ekibiyle karşılaştı. İkilinin sohbeti uçakta da devam ederken, daha sonra ortak arkadaş grubuyla planlanan bir yemekte yeniden bir araya geldikleri belirtildi. O günden sonra görüşmelerin sürdüğü, ancak ilişkinin henüz adının konulmadığı ifade ediliyor.

Hande Erçel’den İlk Açıklama

Reklam çekimi için İstanbul’a gelen Hande Erçel, havalimanında @2.sayfaofficial kameralarına yaptığı açıklamada, Onur Güvenatam ile birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi. Erçel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden konuşulması gereken zaman gelirse, geldiğinde inşallah konuşuruz. Çok yeni bir durum… O kadar yeni ki… Herkes bir durup beklesin, yargılamadan önce… Böyle şeyler kısmet.”

Geçen Yıl Amerika’da Aynı Karede Yer Almışlardı

Hande Erçel ile Onur Güvenatam’ın daha önce de proje görüşmeleri kapsamında bir araya geldiği biliniyor. İkili, geçtiğimiz yıl Amerika’da düzenlenen bir etkinlikte aynı karede yer alarak dikkat çekmişti.