Çankaya Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla futsal dostluk maçı düzenledi. TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, “Şiddete ve Nefrete İnat Yaşasın Hayat” sloganıyla sahaya çıkarak güçlü bir mesaj verdi.

Dostluk maçında ter döken kadınlar, sporun birleştirici ve eşitlikçi gücüne dikkat çekti. Kadınların yaşamın her alanında var olduğunu vurgulamak isteyen sporcular, “Şiddete ve Nefrete Hep Birlikte Direniyoruz” yazılı pankartla parkeye çıktı.

Karşılaşmaya Çankaya Belediyesi’nin kadın çalışanlarının yanı sıra kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve CHP Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları yönetimi de destek verdi. Yoğun katılımla gerçekleşen müsabaka, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Renkli görüntülere sahne olan maçta kadınlar hem sportif yeteneklerini sergiledi hem de centilmenlikleriyle takdir topladı. Dayanışma ve mücadele ruhunun ön plana çıktığı karşılaşma, toplumsal farkındalığı güçlendiren anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.