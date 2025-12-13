Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda bahis iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahis tartışmalarının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, adaletin tesis edilemediği bir futbol düzeninin kamuoyunu tatmin etmeyeceğini söyledi.

Bahis iddialarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemde bunun olması, bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür. Hayretlere düşürmüştür” dedi.

Futbolda adalet vurgusu yapan Erdoğan, “Biz bu adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez” ifadelerini kullandı.

Yüksek transfer ücretlerine de dikkat çeken Erdoğan, milyonlarca lira kazanan futbolcuların bu tür iddialarla anılmasını sorgulayarak, “Milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu rakamlar için bu işin içerisine nasıl bulaşır?” diye konuştu.

Sadece futbolcuların değil, yöneticilerin de sorumluluğuna işaret eden Erdoğan, “Yöneticilere bakıyorsun, bu işi nasıl yaparlar? Şunu çok açık söylüyorum: Futbolun ruhu adalettir” dedi.