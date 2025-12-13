Türkiye genelinde sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kaydedilmesi zorunluluğunda sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayata geçirilen uygulamaya göre, 6 aylık ve üzeri tüm evcil hayvanların 31 Aralık 2025’e kadarkayıt altına alınması gerekiyor.

Belirlenen süre içerisinde mikroçip taktırmayan ve PETVET kaydını yaptırmayan hayvan sahiplerine idari para cezasıuygulanacağı bildirildi.

Amaç: Kayıp Hayvanların Bulunması ve Sahip Sorumluluğunun Artırılması

Düzenleme ile evcil hayvanların kimliklendirilmesi, kaybolma ve terk edilme vakalarının azaltılması, sahipli hayvanların takibinin kolaylaştırılması ve aşı–sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi hedefleniyor.

“Çip Takılmayan Hayvanlarla Seyahat Sorunları Yaşanabilir”

Uygulamaya ilişkin merak edilenleri anlatan Veteriner Hekim Ece Nur Tunaman, mikroçip takma süresinin dolmasına kısa bir süre kaldığını hatırlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Tunaman, “Altı aydan büyük hayvanlar için son tarih 31 Aralık 2025. Bu tarihe kadar çip taktırılmadığı takdirde, hayvan sahipleri yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde sorun yaşayabilir. Ayrıca bazı veteriner klinik hizmetlerinden yararlanılamayabilir. Süre dolduktan sonra yapılacak başvurularda cezai işlem uygulanacak” dedi.

Para cezasının güncel tutarının henüz netleşmediğini belirten Tunaman, cezanın 5 ila 7 bin lira civarında olabileceğini ifade etti.

“Mikroçip Hayvanların Kimliği Gibidir”

Mikroçipin işlevine değinen Tunaman, şunları söyledi:

“Mikroçip, evcil hayvanlar için bir kimlik görevi görüyor. Hayvan popülasyonunun belirlenmesi, sokağa terk edilmenin önlenmesi, aşı ve operasyon takibi açısından büyük kolaylık sağlıyor. Kaybolan bir hayvan kliniğe getirildiğinde çip okutularak kayıtlı sahibine hızlıca ulaşılabiliyor.”

Tunaman, mikroçipte hayvan sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri ile hayvanın türü, yaşı, ırkı, aşı bilgileri ve özel durumlarının yer aldığını, bu bilgilerin hem sistemde hem de hayvan pasaportunda kayıt altına alındığını vurguladı.

Çip Nerelerde Takılıyor?

Mikroçip uygulaması, yetkili veteriner klinikleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bazı bilgilerin belirli süreler içinde güncellenebildiğini belirten Tunaman, daha sonraki değişiklikler için dilekçe ile Bakanlığa başvuru gerekebileceğini söyledi.

“Kayıp Hayvanlar Çip Sayesinde Sahiplerine Ulaşıyor”

Dışarıda bulunan bir hayvanın sahipli olup olmadığının mikroçip sayesinde kolayca tespit edilebildiğini ifade eden Tunaman, “Bir hayvansever dışarıda bir kedi ya da köpek bulduğunda kliniğe getirmesi yeterli. Çip varsa, sistemden sahibine hemen ulaşabiliyoruz. Son günlere kalındığı için çip stoklarında ve randevularda yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle işlemlerin erkenden yapılmasını öneriyoruz” dedi.

“Çip Hayvana Zarar Vermez”

Mikroçip uygulamasına yönelik endişelere de değinen Tunaman, “Çip, aşı olur gibi deri altına uygulanıyor. Hayvan kısa süreli, hafif bir acı hissediyor. Pirinç tanesi büyüklüğündeki çip ömür boyu kalıyor ve hayvana herhangi bir zararı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin Her Yerinden Mikroçip Bilgilerine Ulaşılabiliyor”

Veteriner Hekim Süleyman Tunaman ise mikroçip işleminin son derece kolay ve ağrısız olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Mikroçip takıldıktan sonra barkod numarası hayvan sahibinin üzerine kaydediliyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş veteriner klinikleri, Türkiye’nin her yerinde bu bilgilere erişebiliyor. Sistem üzerinden hayvanın aşı, operasyon ve seyahat kayıtları görülebiliyor. Evcil hayvan pasaportu ve mikroçip olmadan şu an uçak veya otobüsle seyahat mümkün değil. Yurt dışı çıkışlarda da mikroçip zorunlu.”