İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı. 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA