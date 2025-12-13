Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında il merkezi ile birlikte Akyaka, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ile 265 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA