YALOVA’da, “Güllü” olarak tanınan şarkıcı Gül Tut’un, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Olay gecesi evde bulunan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadeleri dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında Sultan Nur Ulu’nun ifadesinde, “Tuğyan, Gül anneyi itti” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Tuğyan Ülkem Gülter ise suçlamaları kabul etmedi. Gülter, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “kasten öldürme”suçundan tutuklandı.

Olay 26 Eylül’de Meydana Geldi

Şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binada bulunan evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Gül Tut’un cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.

Kaçma Şüphesiyle Yakalandılar

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipte, daha önce verdikleri ifadelerde çelişkiler tespit edilen Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun, bavullarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları iddiasıyla İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındıkları belirtildi.

Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişiler de gözaltına alınırken, aralarında 17 yaşında bir kişinin de bulunduğu bazı isimler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tuğyan Ülkem Gülter: “Nasıl Düştüğünü Bilmiyorum”

Savcılık ifadesinde olay gecesini detaylı şekilde anlatan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin alkol aldığını, birlikte vakit geçirdiklerini ve müzik eşliğinde eğlendiklerini belirtti. Gülter, olay anına ilişkin olarak, yüksek bir ses duyduğunu, annesini göremeyince panikleyerek aşağı indiğini ve annesinin nasıl düştüğünü bilmediğini söyledi.

Sultan Nur Ulu: “Tuğyan Sarılarak İtti”

Sultan Nur Ulu ise savcılıktaki ifadesinde, olay sırasında Gül Tut’un pencereye dönük halde olduğunu, Tuğyan Ülkem Gülter’in sarılarak ittiğini ve bu nedenle dengesini kaybedip düştüğünü öne sürdü.

“Aleyhime Verilen İfadeleri Kabul Etmiyorum”

Bu iddiaya yanıt veren Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu’nun beyanlarını reddetti. Annesinin kendisinden daha ağır olduğunu belirten Gülter, onu itmesinin veya kaldırmasının mümkün olmadığını savundu. Olay sırasında sırtının dönük olduğunu ifade eden Gülter, annesinin düşüşüne dair bilgisi olmadığını dile getirdi.

Mesajlar ve Yurt Dışına Kaçma İddiası

Dosyada yer alan ve kamuoyuna yansıyan bazı mesajlara da açıklık getiren Gülter, bu mesajların annesine sinirli olduğu bir dönemde atıldığını, sonrasında barıştıklarını söyledi. Yurt dışına kaçma iddiasını da reddeden Gülter, İstanbul’a taşınma sürecinin yanlış yorumlandığını belirtti.

“Bilirkişi Raporunu Kabul Etmiyorum”

Bilirkişi raporunda yer alan “dış kuvvet” tespitine de itiraz eden Gülter, annesini itmediğini, suçlamaları kabul etmediğini ve masum olduğunu söyledi. Tutuksuz yargılanma talebinde bulunan Gülter’in bu talebi kabul edilmedi.

Mahkeme Kararı

Soruşturma kapsamında:

Tuğyan Ülkem Gülter , “kasten öldürme” suçundan tutuklandı

Sultan Nur Ulu , yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Aile Avukatları Dosyadan Çekildi

Gül Tut’un aile avukatları, dosyada şüpheli sıfatının değişmesi ve soruşturmanın seyri nedeniyle davadan çekildiklerini açıkladı. Avukat Rahmi Çelik, bu kararın kimsenin suçlu ya da masum olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.