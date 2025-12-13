Lionel Messi’nin Hindistan turu kapsamında Batı Bengal eyaletinde hayranlarıyla bir araya gelmesi büyük ilgi gördü. Ancak organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bilet alıp uzun süre bekleyen bazı taraftarlar, Messi’yi göremeyince tepkilerini sahaya şişe fırlatarak gösterdi. Olaylar sırasında stadyumda maddi hasar meydana geldi.

Batı Bengal Başbakanı’ndan Özür Mesajı

Yaşanan olayların ardından Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Banerjee paylaşımında,

“Bugün Salt Lake Stadyumu’nda kontrolden çıkan olaylardan ötürü çok rahatsız ve şok oldum.”

ifadelerini kullanarak kamuoyundan özür diledi.

Messi’nin Hindistan Programı Devam Ediyor

Batı Bengal’de başlayan Lionel Messi’nin Hindistan turunun, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi kentlerinde devam edeceği bildirildi. Organizasyon yetkililerinin, ilerleyen duraklarda benzer sorunların yaşanmaması için ek güvenlik ve planlama önlemleri alması bekleniyor.