Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olayın Detayları

Yer: Gölbaşı, Cumhuriyet Caddesi

Araç: Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemedi

Müdahale: İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

Soruşturma: Polis olayla ilgili araştırma başlattı

Yetkililer, araç yangınlarının genellikle elektrik arızası veya mekanik sorunlardan kaynaklanabileceğini belirtti. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.