Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olayın Detayları

Yetkililer, araç yangınlarının genellikle elektrik arızası veya mekanik sorunlardan kaynaklanabileceğini belirtti. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA