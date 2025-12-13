Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Olayın Detayları
-
Yer: Gölbaşı, Cumhuriyet Caddesi
-
Araç: Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemedi
-
Müdahale: İtfaiye ekipleri yangını söndürdü
-
Soruşturma: Polis olayla ilgili araştırma başlattı
Yetkililer, araç yangınlarının genellikle elektrik arızası veya mekanik sorunlardan kaynaklanabileceğini belirtti. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA