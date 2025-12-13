2024-2025 eğitim öğretim döneminde TBMM’de staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık’ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvurarak Meclis lokantasında görevli H.İ.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mağdur öğrencinin ifadesi Çocuk İzlem Merkezi’nde alındı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli H.İ.G., 10 Aralık’ta emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklandı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma evraklarının incelenmesiyle soruşturma derinleştirilirken, mağdur D.K.’nin ifadesinde yer alan bilgiler doğrultusunda benzer olayların mağduru oldukları belirlenen 3 kişinin daha beyanları Çocuk İzlem Merkezi’nde alındı.

Bu gelişmelerin ardından, mağdurlara cinsel tacizde bulundukları iddia edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilirken, D.U., R.S. ve İ.B. isimli şüpheliler “cinsel taciz” suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.