Olay, dün sabah saatlerinde Çukurören Mahallesi’nde meydana geldi. Muhtar Hasan Sağlam ile taşıt alım satımı yapan oğlu Ali Osman Sağlam’a ait araçlar, evlerinin önünde park halindeyken 3 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Kundaklama sonucu 4 araç tamamen yandı.

Şüphelilerin araçları ateşe verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin otomobille mahalleye geldiği, 2 şüphelinin araçlara benzin dökerek ateşe verdiği ve ardından geldikleri araçla bölgeden uzaklaştıkları anlar yer aldı. Olay sonrası ilçeyi terk ettikleri belirlenen 3 şüpheliden 1’i jandarma ekiplerince yakalandı.

“Kapıma gelen yarın canıma da kasteder”

Muhtar Hasan Sağlam, araçları yakan kişilerin daha önce husumet yaşadıkları T.Ö., İ.Ö. ve Y.Y.V. olduğunu ileri sürerek, bu kişilerden birinin yakalandığını öğrendiğini söyledi. Sağlam, şüphelileri mahalle sakinlerini rahatsız ettikleri gerekçesiyle daha önce jandarmaya ihbar ettiğini ve bu nedenle tehdit edildiklerini belirtti.

Yaşananlara tepki gösteren Sağlam,

“Kapıma gelip arabamı yakan, yarın benim canıma da kasteder. Araçlar yanarken mazot eve doğru akıyordu. Alevler eve sıçrasaydı çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi” dedi.

“Zararımız 4 milyon lirayı aşıyor”

Ali Osman Sağlam ise olayın maddi boyutuna dikkat çekerek,

“Şu an zararımız 4 milyon liranın üzerinde. Caydırıcı bir ceza verilmesini istiyoruz. Babamın aracının içinde yaklaşık 500 bin lira para vardı, o da yandı. Hiçbir şeyi kurtaramadık. Hâlâ tedirginiz” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.