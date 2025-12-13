CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Zeybek, “Cezaevinde bulunma koşulları Muhittin Başkan’ın sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Buradan bir kez daha tutuksuz yargılanmak üzere en azından adli kontrol şartlarıyla evine gönderilmesinin insani açıdan da, sağlık açısından da çok doğru olacağını bekliyorum” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ziyaretin ardından cezaevi önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'i ziyaret ettiklerini belirten Zeybek, Böcek'in 1998 yılından beri girdiği tüm seçimleri kazanan, en son Antalya'da üst üste 2 kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, her iki Antalyalıdan birinin oyunu alarak, bugüne kadar Antalya tarihinin gördüğü en yüksek oy farkıyla seçimi kazandığını söyledi.

'SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR'

Muhittin Böcek'in hala iddianamesi çıkmadan cezaevinde tutuklu bulunduğunu dile getiren Zeybek, “Sayın Böcek cezaevine girdiğinde daha önce pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlıkları da dikkate alarak 12 ilaç kullanıyorken, bugün bu kısa süre içinde kullandığı ilaç sayısı 23'e çıkmıştır. Geçmişten gelen şeker, tansiyon, prostat yanında pankreasla ilgili de rahatsızlıkları vardır ve bunlarla ilgili de tedavi süreçleri devam etmektedir. Cezaevinde bulunma koşulları Muhittin Başkan’ın sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Buradan bir kez daha tutuksuz yargılanmak üzere en azından adli kontrol şartlarıyla evine gönderilmesinin insani açıdan da, sağlık açısından da çok doğru olacağını bekliyorum. Kendisine hem Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sevgi ve selamlarını ilettik hem de dün İstanbul'da ziyaret ettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın da mesajlarını iletme şansım oldu" diye konuştu.

GELİNİ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Bir konuya da açıklık getirmek istediğini ifade eden Zeybek, “Yani cezalandırma bir işkenceye dönüşmüş durumda. Sayın Muhittin Böcek'in torunu Aslan Muhittin 8 aylıkken annesi cezaevine konuldu. Vicdan sahibi insanların kabul edeceği bir şey değil. Kendisi hakkında ortaya konmuş olan bir iddianame yok. Yani neden bir anne daha 1 yaşına gelmemiş çocuğundan ayrı tutulur, anlamak mümkün değil. Buradan her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu davanın hukuki yanı, elle tutulur yanı olmadığı gibi bu dava giderek Böcek ailesine siyasi bir işkenceye dönüşmüş durumdadır. Bir an önce daha 1 yaşındaki çocuğun annesiyle kurması gereken duygusal bağı, iletişim bağının aylarca kesiliyor olmasını da bütün buradan milletimizin dikkatine sunmak istiyorum. Muhittin Bey’in gelini, Gökhan Böcek'in eşinin bir an önce tahliye edilmesini talep ediyorum" dedi.

Görüşmede 2026'da Antalya'da yapılacak olan COP31 toplantısı ile ilgili görüştüklerinden de bahseden Zeybek, şunları söyledi:

“Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu toplantıda ev sahibi Büyükşehir olması dolayısıyla da yapılacak olan çalışmalarla ilgili de Büşra Başkanımızla bir araya geleceğiz. Kendisinin heyecanlarını ve isteklerini de masaya yatırmış olacağız. Bir kez daha buradan Cumhuriyet savcılarına, belgeler toplanmış, tanıklar dinlenmiş ve artık bu iddianamenin neden bir an önce mahkemeye sunulmadığını sormak istiyorum. Ve cezaevinin kapısından iddianamenin mahkemeye sunulmasıyla ilgili çağrımızı bir kez daha iletiyoruz. Ve bu davadaki tutuklu sanıkların da başta Muhittin Böcek'in sağlık sorunları, gelininin 1 yaşındaki bir bebek sahibi olması dolayısıyla da tutuksuz yargılanmasını iletmek istiyoruz." (DHA)