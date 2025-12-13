Altındağ Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Mahallesi’nde hayata geçirilen Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile kreş projesinde çalışmalar hız kazandı. Kısa süre önce temeli atılan iki önemli yatırım, mahalleye değer katarken bölge sakinlerinde de büyük memnuniyet yarattı.

İnşaat sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, projelerin mahalle için büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti. Başkan Tiryaki, “Zübeyde Hanım Mahallemizin iki önemli eksiğini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tesis tamamlandığında kadınlarımız modern bir kültür merkezine, çocuklarımız ise donanımlı ve güvenli bir kreşe kavuşacak” dedi.

“Mahallelerin İhtiyaçlarını Tek Tek Belirliyoruz”

Altındağ’ın tüm mahallelerinin ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, yatırımların planlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Tiryaki, “Mahalle mahalle vatandaşlarımızın taleplerini ve önceliklerini dikkate alıyoruz. Bu doğrultuda yeni projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı mahallelerimizde de yeni yatırımların temelini atarak Altındağlı hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2000 Metrekarelik Modern Yaşam Alanı

Toplam 2 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, bin metrekarelik kreş ile bin metrekarelik Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nden oluşuyor. Mahalle sakinlerinden şimdiden tam not alan merkezde, kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almasını sağlayacak kurslar, spor salonu, kütüphane ile seminer ve etkinlik alanları yer alacak.

Kreş bölümünde ise yaş gruplarına uygun sınıflar, oyun ve etkinlik alanları ile dinlenme bölümleri bulunacak. Çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği kreş, çocukların sağlıklı ve nitelikli gelişimine katkı sunacak.