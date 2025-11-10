Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu’ndaki 10 Kasım Anma programına katıldı. Öğrencilerin sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Altındağ’da duygu dolu anma programı… Başkan Tiryaki, Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu tarafından düzenlenen 10 Kasım Anma Programı’na katıldı. Programda ayrıca Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, öğretmenler ve veliler de yer aldı. Öğrencilerin sahneye koyduğu başarılı performans, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”

Öğrencilerin performansı karşısında duygulanan Başkan Tiryaki “Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vefatının 87’nci yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.