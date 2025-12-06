Enerji Ekonomisi Derneği Başkan Yardımcısı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Üçtuğ, Antalya’da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu IAEE MECA 2025 Konferansı kapsamında enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirve hazırlıklarının 1,5 yıl sürdüğünü belirten Üçtuğ, dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey katılımın konferansın önemini gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Üçtuğ, bu yılki zirvede enerji dönüşümü, finansman, erişim, güvenlik ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere sektörün tüm boyutlarını ele aldıklarını aktardı. Bölgenin dinamikleri göz önünde bulundurularak fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin “herkes için adil” olması gerektiğini vurgulayan Üçtuğ, enerji dönüşümünün yaratacağı etkiler ve küresel politik gelişmelerin enerji piyasalarına olası yansımalarının sonuç bildirgesinde değerlendirileceğini ifade etti.

“Enerji artık kritik ve stratejik bir sektör”

Enerjinin günümüz dünyasında kritik bir stratejik alan haline geldiğine dikkat çeken Üçtuğ, Türkiye’nin son dönemde attığı adımlarla enerjide bağımsızlık yolunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

“Türkiye, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlar ve artan keşifler sayesinde dışa bağımlılığını her geçen gün azaltıyor” diyen Üçtuğ, Avrupa Birliği ile ticari ilişkiler nedeniyle sürdürülebilirlik standartlarının Türkiye için daha da belirleyici hale geldiğini ifade etti.

Türkiye’nin üretim sektörünün AB standartlarını karşılaması için enerjiyi daha temiz ve çevre dostu yöntemlerle elde etmesinin önemine işaret eden Üçtuğ, bunun ülkeyi doğal olarak enerji dönüşüm sürecine ittiğini belirtti.

“Yenilenebilirde hızlı adapte olduk”

Türkiye’nin 2053 hedefleri doğrultusunda özellikle rüzgâr ve güneş enerjisinde çok daha yüksek kapasitelere ulaşmayı planladığını hatırlatan Üçtuğ, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yolculuğuna Avrupa’ya kıyasla geç başlamasına rağmen çok hızlı adapte olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Üçtuğ, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında çok hızlı yol aldık. Rüzgâr ve güneşte ciddi rakamlara ulaştık ve bu kapasitenin önümüzdeki yıllarda daha da artması hedefleniyor. Nükleer enerjinin devreye girmesi ve doğal gaz keşifleriyle birlikte enerjimizi daha güvenilir, daha ucuz ve daha temiz şekilde temin edeceğimize inanıyorum.”