Ankara’nın Çankaya ilçesinde otomobilin, motosiklete ve sinyalizasyon direğine çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 CDD 914 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikametteki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, Seyfi Saltoğlu Bulvarı'ndaki sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla alandan çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.