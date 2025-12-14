MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa etabında ilk eleme 13 Aralık’ta yaşandı. Zorlu gecede yarışmaya veda eden isimler belli oldu.

Altın Kupa’da İlk Elenen İsim: Barış

Jüriden yeterli oyu alamayan Barış, MasterChef Altın Kupa’ya veda eden ilk yarışmacı oldu. Barış’ın elenmesi, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.

Eleme gecesi bununla da sınırlı kalmadı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Semih de yarışmaya veda eden ikinci isim oldu. Böylece Altın Kupa etabında tek gecede iki yarışmacı elenmiş oldu.

Altın Kupa’da rekabet her geçen bölüm daha da sertleşirken, kalan yarışmacılar büyük ödül için mücadeleye devam ediyor. MasterChef’te dengelerin hızla değiştiği bu etapta, önümüzdeki günlerde yeni sürprizlerin yaşanması bekleniyor.